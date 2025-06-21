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  4. В клубе УПЛ дерзко ответили Бурбасу: «Мы бред не комментируем»
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 08:19 |
944
0

В клубе УПЛ дерзко ответили Бурбасу: «Мы бред не комментируем»

Станислав Майзус заявил, что слухи о снятии СК Полтава с УПЛ – бред

21 июня 2025, 08:19 |
944
0
В клубе УПЛ дерзко ответили Бурбасу: «Мы бред не комментируем»
СК Полтава. Станислав Майзус

На днях украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что СК «Полтава» рискует сняться с Украинской Премьер-лиги еще до старта соревнований из-за финансовых затруднений.

Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус лаконично отреагировал на эту информацию, посрамив журналиста. Менеджеру хватило 5 слов.

«Мы бред не комментируем» – лаконично сказал Майзус.

Первую команду СК «Полтава» возглавляет Владимир Сысенко. Именно под его руководством клуб дебютирует в Украинской премьер-лиге после завоевания серебряных медалей Первой лиги Украины.

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Полтава Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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