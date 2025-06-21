В клубе УПЛ дерзко ответили Бурбасу: «Мы бред не комментируем»

На днях украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что СК «Полтава» рискует сняться с Украинской Премьер-лиги еще до старта соревнований из-за финансовых затруднений.

Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус лаконично отреагировал на эту информацию, посрамив журналиста. Менеджеру хватило 5 слов.

«Мы бред не комментируем» – лаконично сказал Майзус.

Первую команду СК «Полтава» возглавляет Владимир Сысенко. Именно под его руководством клуб дебютирует в Украинской премьер-лиге после завоевания серебряных медалей Первой лиги Украины.