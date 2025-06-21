Украина. Премьер лига21 июня 2025, 08:19 |
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В клубе УПЛ дерзко ответили Бурбасу: «Мы бред не комментируем»
Станислав Майзус заявил, что слухи о снятии СК Полтава с УПЛ – бред
21 июня 2025, 08:19 |
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На днях украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что СК «Полтава» рискует сняться с Украинской Премьер-лиги еще до старта соревнований из-за финансовых затруднений.
Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус лаконично отреагировал на эту информацию, посрамив журналиста. Менеджеру хватило 5 слов.
«Мы бред не комментируем» – лаконично сказал Майзус.
Первую команду СК «Полтава» возглавляет Владимир Сысенко. Именно под его руководством клуб дебютирует в Украинской премьер-лиге после завоевания серебряных медалей Первой лиги Украины.
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