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Золотой кубок КОНКАКАФ
Ямайка
21.06.2025 02:45 – FT 2 : 1
Гваделупа
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21 июня 2025, 07:52 | Обновлено 21 июня 2025, 08:02
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Золотой кубок КОНКАКАФ. Успешный игровой день для Ямайки и Панамы

Панама лидирует в группе с 6 очками после двух туров

21 июня 2025, 07:52 | Обновлено 21 июня 2025, 08:02
108
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Золотой кубок КОНКАКАФ. Успешный игровой день для Ямайки и Панамы
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Золотого кубка КОНКАКАФ Ямайка одержала победу над Гваделупой со счетом 2:1.

Хозяева поля быстро открыли счёт на 11-й минуте, но гости сравняли на 41-й. Решающий гол забил Джонатан Расселл на 45+4 минуте, что позволило Ямайке завоевать важные три очка.

В другом матче Панама минимально обыграла Гватемалу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил на 19-й минуте Томаш Родригес.

Панама лидирует в группе (6 очков), далее следуют: Ямайка, Гватемала (по 3), Гваделупа (0).

Золотой кубок КОНКАКАФ

21 июня 2025

Ямайка – Гваделупа – 2:1

Голы: Бейли, 41, Расселл, 45+4 – Амброз, 11

Гватемала – Панама – 0:1

Гол: Родригес, 19

Турнирные таблицы

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Jonathan Russell (Ямайка).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Ямайка).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерри Амброз (Гваделупа).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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