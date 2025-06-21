Золотой кубок КОНКАКАФ. Успешный игровой день для Ямайки и Панамы

Во втором туре Золотого кубка КОНКАКАФ Ямайка одержала победу над Гваделупой со счетом 2:1.

Хозяева поля быстро открыли счёт на 11-й минуте, но гости сравняли на 41-й. Решающий гол забил Джонатан Расселл на 45+4 минуте, что позволило Ямайке завоевать важные три очка.

В другом матче Панама минимально обыграла Гватемалу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил на 19-й минуте Томаш Родригес.

Панама лидирует в группе (6 очков), далее следуют: Ямайка, Гватемала (по 3), Гваделупа (0).

Золотой кубок КОНКАКАФ

21 июня 2025

Ямайка – Гваделупа – 2:1

Голы: Бейли, 41, Расселл, 45+4 – Амброз, 11

Гватемала – Панама – 0:1

Гол: Родригес, 19

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