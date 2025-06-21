Золотой кубок КОНКАКАФ. Успешный игровой день для Ямайки и Панамы
Панама лидирует в группе с 6 очками после двух туров
Во втором туре Золотого кубка КОНКАКАФ Ямайка одержала победу над Гваделупой со счетом 2:1.
Хозяева поля быстро открыли счёт на 11-й минуте, но гости сравняли на 41-й. Решающий гол забил Джонатан Расселл на 45+4 минуте, что позволило Ямайке завоевать важные три очка.
В другом матче Панама минимально обыграла Гватемалу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил на 19-й минуте Томаш Родригес.
Панама лидирует в группе (6 очков), далее следуют: Ямайка, Гватемала (по 3), Гваделупа (0).
Золотой кубок КОНКАКАФ
21 июня 2025
Ямайка – Гваделупа – 2:1
Голы: Бейли, 41, Расселл, 45+4 – Амброз, 11
Гватемала – Панама – 0:1
Гол: Родригес, 19
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