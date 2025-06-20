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  4. Источник: один из клубов УПЛ могут не допустить нового сезона
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 17:20 |
1386
5

Источник: один из клубов УПЛ могут не допустить нового сезона

СК «Полтава» подозревается в несоответствии предоставленных документов

20 июня 2025, 17:20 |
1386
5
Источник: один из клубов УПЛ могут не допустить нового сезона
СК Полтава

СК «Полтава» может быть недопущена к следующему сезону Украинской Премьер-лиги, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, комитет УАФ заподозрил клуб в несоответствии предоставленных документов при прохождении процедуры аттестации для участия в элитном дивизионе. Дело в том, что СК «Полтава» заявила инфраструктуру, которой она не имеет права пользоваться.

Вчерашнее заседание в Доме футбола по этому делу представители СК «Полтава» проигнорировали. Рассмотрение дела перенесли на неделю.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Полтава» завершила на 2-м месте в чемпионской группе, набрав 41 очко в 22 матчах.

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Полтава Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола дисквалификация
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Burevestnik
Ворсклу вже можна поздоровляти з повернення в УПЛ?
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+2
Перець
Інгулець чи Ворскла добрий вечір 
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+2
Tea with milk
И опять вернут Черноморец?
Ответить
-2
Alexander Киев
дИрку ? Ех, поки ні. Нажаль для всієї країни, цей зброд ФК ОПЗЖ все ще буде в УПЛ у цьому році 
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-5
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