Источник: один из клубов УПЛ могут не допустить нового сезона

СК «Полтава» может быть недопущена к следующему сезону Украинской Премьер-лиги, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, комитет УАФ заподозрил клуб в несоответствии предоставленных документов при прохождении процедуры аттестации для участия в элитном дивизионе. Дело в том, что СК «Полтава» заявила инфраструктуру, которой она не имеет права пользоваться.

Вчерашнее заседание в Доме футбола по этому делу представители СК «Полтава» проигнорировали. Рассмотрение дела перенесли на неделю.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Полтава» завершила на 2-м месте в чемпионской группе, набрав 41 очко в 22 матчах.