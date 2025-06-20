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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 11:38 | Обновлено 20 июня 2025, 11:40
327
0

ФОТО. Игроки Шахтера впервые встретились с новым тренером Арда Тураном

Турецкий коуч презентовал свой тренерский штаб

20 июня 2025, 11:38 | Обновлено 20 июня 2025, 11:40
327
0
ФОТО. Игроки Шахтера впервые встретились с новым тренером Арда Тураном
ФК Шахтер Донецк

Новоиспеченный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран провел первую встречу с футболистами команды.

Турецкий специалист пообщался со своими новыми подопечными и представил игрокам обновленный тренерский штаб.

Первая тренировка под руководством Турана будет проведена 20 июня.

Далее команду ждет летний сбор в словенском Брдо, где «горняки» в течение трех недель будут готовиться к квалификации Лиги Европы.

Напомним, что Арда возглавил украинский коллектив 27 мая, подписав контракт на два года.

ФОТО. Игроки Шахтера впервые встретились с новым тренером Арда Тураном

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Источник: Черноморец подпишет братьев-близнецов, тоже вылетевших из УПЛ
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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