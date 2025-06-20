Новоиспеченный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран провел первую встречу с футболистами команды.

Турецкий специалист пообщался со своими новыми подопечными и представил игрокам обновленный тренерский штаб.

Первая тренировка под руководством Турана будет проведена 20 июня.

Далее команду ждет летний сбор в словенском Брдо, где «горняки» в течение трех недель будут готовиться к квалификации Лиги Европы.

Напомним, что Арда возглавил украинский коллектив 27 мая, подписав контракт на два года.

ФОТО. Игроки Шахтера впервые встретились с новым тренером Арда Тураном