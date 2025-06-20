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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 02:32 |
26
0

Порту повторил достижение Челси 2012 года

Гол Саму Агеховы не помог Порту избежать поражения

20 июня 2025, 02:32 |
26
0
Порту повторил достижение Челси 2012 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре группы А клубного чемпионата мира «Порту» уступил «Интеру» из Майами со счетом 1:2.

«Порту» стал первым европейским клубом с 2012 года („Челси“ против «Коринтианса»), который проиграл неевропейскому сопернику на клубных чемпионатах мира.

В составе «Порту» голом отметился Саму Агехова.

21-летний испанский форвард забил свой 26-й гол за «Порту» в сезоне 2024/25 во всех турнирах:

  • Чемпионат Португалии - 19 голов
  • Лига Европы - 6 голов
  • Клубный чемпионат мира - 1 гол

Саму Агехова стал третьим игроком «Порту», забившим гол на клубном чемпионате мира/Межконтинентальном кубке:

  • 1987 - Фернанду Гомеш (Португалия)
  • 1987 - Рабах Маджер (Алжир)
  • 2025 - Саму Агехова (Испания)

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Порту Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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