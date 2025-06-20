Клубный чемпионат мира20 июня 2025, 02:32 |
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Порту повторил достижение Челси 2012 года
Гол Саму Агеховы не помог Порту избежать поражения
20 июня 2025, 02:32 |
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Во втором туре группы А клубного чемпионата мира «Порту» уступил «Интеру» из Майами со счетом 1:2.
«Порту» стал первым европейским клубом с 2012 года („Челси“ против «Коринтианса»), который проиграл неевропейскому сопернику на клубных чемпионатах мира.
В составе «Порту» голом отметился Саму Агехова.
21-летний испанский форвард забил свой 26-й гол за «Порту» в сезоне 2024/25 во всех турнирах:
- Чемпионат Португалии - 19 голов
- Лига Европы - 6 голов
- Клубный чемпионат мира - 1 гол
Саму Агехова стал третьим игроком «Порту», забившим гол на клубном чемпионате мира/Межконтинентальном кубке:
- 1987 - Фернанду Гомеш (Португалия)
- 1987 - Рабах Маджер (Алжир)
- 2025 - Саму Агехова (Испания)
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