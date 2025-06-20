Порту повторил достижение Челси 2012 года

Во втором туре группы А клубного чемпионата мира «Порту» уступил «Интеру» из Майами со счетом 1:2.

«Порту» стал первым европейским клубом с 2012 года („Челси“ против «Коринтианса»), который проиграл неевропейскому сопернику на клубных чемпионатах мира.

В составе «Порту» голом отметился Саму Агехова.

21-летний испанский форвард забил свой 26-й гол за «Порту» в сезоне 2024/25 во всех турнирах:

Чемпионат Португалии - 19 голов

Лига Европы - 6 голов

Клубный чемпионат мира - 1 гол

Саму Агехова стал третьим игроком «Порту», забившим гол на клубном чемпионате мира/Межконтинентальном кубке: