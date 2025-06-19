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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 23:59 | Обновлено 20 июня 2025, 00:35
157
0

РОТАНЬ: «Будет готовиться к двум соперникам, с которыми можем сыграть в ЛК»

Главный тренер Полесья провел первые тренировки с житомирской командой

19 июня 2025, 23:59 | Обновлено 20 июня 2025, 00:35
157
0
РОТАНЬ: «Будет готовиться к двум соперникам, с которыми можем сыграть в ЛК»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Новый главный тренер «Полесья» Руслан Ротань провел первые тренировки и рассказал о подготовке житомирской команды ко 2-му раунду квалификации Лиги конференций, где соперником станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра):

«В нашей работе всегда тяжело. Но когда принимаешь новую команду, когда доносишь свою идею – это действительно тяжело, потому что очень много информации для игроков. И у них, скажем так, происходит такой взрыв мозга. Ну это нормально, да. Это нормально, потому что они принимают эту информацию и переваривают. Где-то делают ошибки – но мы это прекрасно понимаем. И нам нужно через это пройти.

Поэтому здесь мы должны быть спокойными, мы должны сохранять концентрацию, доносить информацию, исправлять. Немного корректировать что-то в тренировочном процессе, где-то больше времени уделять объяснению. Но это время, скажем так, нужно дать ребятам, чтобы они поняли. Потому что действительно информации очень много. Сегодня у нас была тренировка, посвященная обороне. Завтра тоже будет много информации, касающейся атаки.

Так что сейчас как раз то время, когда они должны быть сконцентрированы, должны все это, скажем так, впитывать как губка. Потому что эта информация будет полезной – в первую очередь для них, и для нас, чтобы мы уже завтра были лучше. Времени у нас совсем нет. Вы знаете, что у нас уже есть возможные соперники в Лиге конференций. Поэтому времени нет.

В первую очередь – оборона. Нам нужно понять друг друга, потому что это структура, это принципы игры в обороне. Как раз об этом мы сегодня говорили с командой. Это тяжело, да. Потому что был один тренер, пришел другой. Старую информацию нужно оставить, новую – принять. И в такие моменты у ребят бывает перегрузка. Но это нормальные процессы в футболе. Кто более профессионален – тот проходит адаптацию немного быстрее.

Что касается израильтян – вы знаете ситуацию. У них закрыто воздушное пространство, и они пока не могут добраться до нас. По Батисте – есть определенные проблемы. Я так понял, он боится к нам ехать. Не знаю, с чем это связано. Но на сборы в Австрии он должен приехать, да. Ему нужно время. Гуцуляку тоже нужно восстановиться – был тяжелый сезон, он был в сборной. Поэтому мы даем ему время восстановиться, побыть с родными, и с новыми силами вернуться к нам.

Лига конференций? Ну, скажем так, все оценивают шансы, потому что «Борац» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала Лиги конференций. Это действительно крепкая команда, возможно, они сильнее. Но в футболе все бывает. Мы уже концентрируемся на двух клубах – будем получать информацию от аналитиков, готовиться. А там как будет. Потому что на бумаге – это «Борац», а в футболе может быть все наоборот.

Времени очень мало, но это наша работа. Нам всегда очень мало времени. Поэтому мы как раз используем это время, как сегодня – тренировка чуть дольше, и теория дольше, и само занятие. Это нормально. Потому что информации много – ее нужно донести, чтобы следующий этап пошел нам на пользу».

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фото Вячеслав Шевчук Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Борац Баня-Лука Санта-Колома Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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