Аргентина19 июня 2025, 21:23 | Обновлено 19 июня 2025, 21:46
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Ривер Плейт стал первым в одном интересном рейтинге
Команда из Буэнос-Айреса стала самой посещаемой в прошлом сезоне
19 июня 2025, 21:23 | Обновлено 19 июня 2025, 21:46
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«Ривер Плейт», один из участников клубного чемпионата мира, отличился весомым достижением в прошлом сезоне.
Команда из Буэнос-Айреса имеет самую высокую среднюю посещаемость матчей в чемпионате страны среди всех сильнейших лиг мира – 84 782 зрителя (за основу брались матчи футбольного сезона 2024/25, только национальные чемпионаты).
Двадцатка самых посещаемых клубов выглядит следующим образом:
- 84 782 – «Ривер Плейт»
- 81 365 – «Боруссия» Дортмунд
- 75 000 – «Бавария»
- 73 815 – «Манчестер Юнайтед»
- 72 692 – «Реал»
- 71 512 – «Милан»
- 70 129 – «Интер»
- 63 683 – «Марсель»
- 62 435 – «Рома»
- 62 407 – «Вест Гэм»
- 61 127 – «Тоттенхэм»
- 60 883 – «Атлетико»
- 60 486 – «Ливерпуль»
- 60 252 – «Арсенал»
- 59 265 – «Штутгарт»
- 58 972 – «Селтик»
- 58 746 – «Бенфика»
- 57 600 – «Айнтрахт»
- 54 790 – «Фламенго»
- 54 432 – «Аякс»
🏟️ The clubs with the highest average attendances last season 👏 pic.twitter.com/lrJGSD4Ksp— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 19, 2025
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