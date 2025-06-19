Ривер Плейт стал первым в одном интересном рейтинге

«Ривер Плейт», один из участников клубного чемпионата мира, отличился весомым достижением в прошлом сезоне.

Команда из Буэнос-Айреса имеет самую высокую среднюю посещаемость матчей в чемпионате страны среди всех сильнейших лиг мира – 84 782 зрителя (за основу брались матчи футбольного сезона 2024/25, только национальные чемпионаты).

Двадцатка самых посещаемых клубов выглядит следующим образом:

84 782 – «Ривер Плейт»

81 365 – «Боруссия» Дортмунд

75 000 – «Бавария»

73 815 – «Манчестер Юнайтед»

72 692 – «Реал»

71 512 – «Милан»

70 129 – «Интер»

63 683 – «Марсель»

62 435 – «Рома»

62 407 – «Вест Гэм»

61 127 – «Тоттенхэм»

60 883 – «Атлетико»

60 486 – «Ливерпуль»

60 252 – «Арсенал»

59 265 – «Штутгарт»

58 972 – «Селтик»

58 746 – «Бенфика»

57 600 – «Айнтрахт»

54 790 – «Фламенго»

54 432 – «Аякс»