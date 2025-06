Ривер Плейт стал первым в одном интересном рейтинге

«Ривер Плейт», один из участников клубного чемпионата мира, отличился весомым достижением в прошлом сезоне.

Команда из Буэнос-Айреса имеет самую высокую среднюю посещаемость матчей в чемпионате страны среди всех сильнейших лиг мира – 84 782 зрителя (за основу брались матчи футбольного сезона 2024/25, только национальные чемпионаты).

Двадцатка самых посещаемых клубов выглядит следующим образом:

🏟️ The clubs with the highest average attendances last season 👏 pic.twitter.com/lrJGSD4Ksp