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Аргентина
19 июня 2025, 21:23 | Обновлено 19 июня 2025, 21:46
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0

Ривер Плейт стал первым в одном интересном рейтинге

Команда из Буэнос-Айреса стала самой посещаемой в прошлом сезоне

19 июня 2025, 21:23 | Обновлено 19 июня 2025, 21:46
119
0
Ривер Плейт стал первым в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ривер Плейт

«Ривер Плейт», один из участников клубного чемпионата мира, отличился весомым достижением в прошлом сезоне.

Команда из Буэнос-Айреса имеет самую высокую среднюю посещаемость матчей в чемпионате страны среди всех сильнейших лиг мира – 84 782 зрителя (за основу брались матчи футбольного сезона 2024/25, только национальные чемпионаты).

Двадцатка самых посещаемых клубов выглядит следующим образом:

  • 84 782 – «Ривер Плейт»
  • 81 365 – «Боруссия» Дортмунд
  • 75 000 – «Бавария»
  • 73 815 – «Манчестер Юнайтед»
  • 72 692 – «Реал»
  • 71 512 – «Милан»
  • 70 129 – «Интер»
  • 63 683 – «Марсель»
  • 62 435 – «Рома»
  • 62 407 – «Вест Гэм»
  • 61 127 – «Тоттенхэм»
  • 60 883 – «Атлетико»
  • 60 486 – «Ливерпуль»
  • 60 252 – «Арсенал»
  • 59 265 – «Штутгарт»
  • 58 972 – «Селтик»
  • 58 746 – «Бенфика»
  • 57 600 – «Айнтрахт»
  • 54 790 – «Фламенго»
  • 54 432 – «Аякс»
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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