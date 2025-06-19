Интересным статистическим фактом отметились команды группы Е на КЧС

Завершился первый тур клубного чемпионата мира 2025 года. Одним из интересных статистических моментов, которыми он запомнился, стал средний возраст участников группы Е.

Три из четырех команд этого квартета имели стартовый состав из игроков, средний возраст которых превышает 30 лет.

30 лет и 315 дней – «Монтеррей»

30 лет и 197 дней – «Ривер Плейт»

30 лет и 2 дня – «Интер Милан»

Напомним, в первом туре «Монтеррей» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.