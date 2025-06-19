Интересным статистическим фактом отметились команды группы Е на КЧС
Сразу три клуба выставили стартовый состав из игроков средним возрастом более 30 лет
Завершился первый тур клубного чемпионата мира 2025 года. Одним из интересных статистических моментов, которыми он запомнился, стал средний возраст участников группы Е.
Три из четырех команд этого квартета имели стартовый состав из игроков, средний возраст которых превышает 30 лет.
- 30 лет и 315 дней – «Монтеррей»
- 30 лет и 197 дней – «Ривер Плейт»
- 30 лет и 2 дня – «Интер Милан»
Напомним, в первом туре «Монтеррей» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.
3 - Tres de los cinco equipos que promediaron más de 30 años en sus formaciones titulares durante la primera fecha del Mundial de Clubes 2025 pertenecen al Grupo E:— OptaJavier (@OptaJavier) June 19, 2025
🇲🇽 Monterrey (30 años y 315 días)
🇦🇷 River (30 años y 197 días)
🇮🇹 Inter (30 años y 2 días)
Experiencia. https://t.co/D8MTkC3Rmb
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