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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 20:14 |
79
0

Интересным статистическим фактом отметились команды группы Е на КЧС

Сразу три клуба выставили стартовый состав из игроков средним возрастом более 30 лет

19 июня 2025, 20:14 |
79
0
Интересным статистическим фактом отметились команды группы Е на КЧС
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Завершился первый тур клубного чемпионата мира 2025 года. Одним из интересных статистических моментов, которыми он запомнился, стал средний возраст участников группы Е.

Три из четырех команд этого квартета имели стартовый состав из игроков, средний возраст которых превышает 30 лет.

  • 30 лет и 315 дней – «Монтеррей»
  • 30 лет и 197 дней – «Ривер Плейт»
  • 30 лет и 2 дня – «Интер Милан»

Напомним, в первом туре «Монтеррей» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.

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клубный чемпионат мира по футболу статистика Монтеррей Ривер Плейт Интер Милан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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