АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2):

«Хочу сказать по вчерашней игре нашей молодежной сборной, которая в очередной раз обсралась. Ребята, вы все играете в УПЛ, в основном составе, но вчера вы все обсрались.

Поэтому никогда не открывайте свой рот, никогда, а просто играйте в футбол или свои PSP, Playstation. Еще раз могу сказать. Да, мы пили, но играли и достигали больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны. И также стыдно пацанам, которые находятся на передовой. Задумайтесь».