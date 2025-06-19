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  4. АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Чемпионат Европы
19 июня 2025, 15:46 |
466
2

АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»

Александр жестко обратился к игрокам сборной Украины U-21

19 июня 2025, 15:46 |
466
2
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2):

«Хочу сказать по вчерашней игре нашей молодежной сборной, которая в очередной раз обсралась. Ребята, вы все играете в УПЛ, в основном составе, но вчера вы все обсрались.

Поэтому никогда не открывайте свой рот, никогда, а просто играйте в футбол или свои PSP, Playstation. Еще раз могу сказать. Да, мы пили, но играли и достигали больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны. И также стыдно пацанам, которые находятся на передовой. Задумайтесь».

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Александр Алиев сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Отаман
Було дуже добре в 2023 році на чемпіонат Європи, коли грали майже всі гравці з Шахтаря у складі молодіжки які у 1/4 перемогли дуже сильну збірну Франції та ще потрапили вперше на ОІ. На цьому чемпіонаті Європи гравці фк ганьба суркіса та медведчука зганьбили Україну 
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-1
Отаман
Так і є, гравці фк ганьба суркіса та медведчука зганьбили знову Україну
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-1
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