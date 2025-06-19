Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье

Донецкий «Шахтер» обнародовал планы команды перед стартом сезона 2025/26.

По информации пресс-службы клуба, 19 июня «горняки» вернулись из отпуска. Первая тренировка под руководством Арда Турана будет проведена в пятницу, 20 июня.

Далее коллектив ждет выезд в словенский Брдо, где «Шахтер» в течение трех недель будет готовиться к стартовым матчам Лиги Европы. В первом раунде квалификации донецкий клуб сыграет против «Ильвес» Тампере (Финляндия).

Расписание контрольных поединков «горняки» опубликуют чуть позже.