Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 13:53 | Обновлено 19 июня 2025, 13:59
522
0

Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье

«Горняки» будут готовиться к старту ЛЕ в словенском Брдо

19 июня 2025, 13:53 | Обновлено 19 июня 2025, 13:59
522
0
Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» обнародовал планы команды перед стартом сезона 2025/26.

По информации пресс-службы клуба, 19 июня «горняки» вернулись из отпуска. Первая тренировка под руководством Арда Турана будет проведена в пятницу, 20 июня.

Далее коллектив ждет выезд в словенский Брдо, где «Шахтер» в течение трех недель будет готовиться к стартовым матчам Лиги Европы. В первом раунде квалификации донецкий клуб сыграет против «Ильвес» Тампере (Финляндия).

Расписание контрольных поединков «горняки» опубликуют чуть позже.

По теме:
Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс
Прикарпатье: титулованный вратарь и капитан – под вопросом на сезон 2025/26
Украинские команды получат турнир, где смогут повышаться в классе
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Арда Туран
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Футбол | 18 июня 2025, 22:51 1
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму

Илья станет игроком французского ПСЖ

Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбол | 18 июня 2025, 19:22 32
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится

Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинения в нарушении антидопинговых правил

Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Футбол | 18.06.2025, 22:19
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Футбол | 19.06.2025, 09:25
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
Футбол | 19.06.2025, 12:40
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 2
Теннис
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
17.06.2025, 14:36
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем