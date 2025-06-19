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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 08:02 |
436
0

Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о траве Винисиуса

Наставник Реала высказался о лидерах команды после матча с ФК Аль-Хиляль (1:1)

19 июня 2025, 08:02 |
436
0
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о траве Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Аль-Хиляль.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер сливочных Хаби Алонсо коротко высказался о лидерах команды: Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре:

«Килиан Мбаппе? Не знаю, вернется ли он к следующему матчу. Посмотрим. Последние два дня он чувствовал себя плохо, он приболел.

Замена Винисиуса Жуниор из-за травмы? Да, у него начались судороги. Матч получился очень интенсивным».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1)

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Реал Мадрид Аль-Хиляль Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор болезнь травма клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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