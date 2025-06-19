Мельгоса пояснив роковую ошибку Батагова на молодежном Евро-2025

18 июня прошел матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов сыграли Нидерланды U-21 и Украина U-21. Украинцы, которых устраивала и ничья, проиграли 0:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Наставник сборной Украины Унаи Мельгоса отреагировал на голевую ошибку Арсения Батагова в моменте с первым мячом в матче.

«Мы должны понимать, что Батагов играл не на своей позиции. Я не хотел говорить раньше, но у нас были проблемы с некоторыми игроками. Мы не могли рассчитывать на Салюка – он травмировался на вчерашней тренировке. Нам нужно было адаптироваться. Это было нелегко для Батагова – он старался, но это нелегко», – сказал Мельгоса.