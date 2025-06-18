ВИДЕО. Нидерланды U-21 открыли счет в матче против Украины U-21

18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.

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Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

Лучано Валенте отправил мяч в сетку сине-желтых на 34-й минуте (1:0 в пользу Нидерландов)

ГОЛ! 1:0. Лучано Валенте, 34 мин