Молодежные турниры18 июня 2025, 19:36 | Обновлено 18 июня 2025, 19:46
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ВИДЕО. Нидерланды U-21 открыли счет в матче против Украины U-21
Лучано Валенте отправил мяч в сетку сине-желтых на 34-й минуте
18 июня 2025, 19:36 | Обновлено 18 июня 2025, 19:46
562
0
18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.
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Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.
Лучано Валенте отправил мяч в сетку сине-желтых на 34-й минуте (1:0 в пользу Нидерландов)
ГОЛ! 1:0. Лучано Валенте, 34 мин
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