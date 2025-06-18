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18 июня 2025, 19:17 | Обновлено 18 июня 2025, 19:39
890
0

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 19:17 | Обновлено 18 июня 2025, 19:39
890
0
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.

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Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала. Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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