Бока Хуниорс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира проводят «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основном составе.

Дважды португальцы пропустили в первом тайме. На 21-й минуте счет открыл Мигель Мерентиэль, а на 27-й Родриго Баталья удвоил преимущество.

В конце первого тайма игроки «Боки» остались в меньшинстве – Андер Эррера получил прямую красную карточку.

Уже в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария отыграл один мяч.

Во втором тайме «Бенфика» пыталась воспользоваться большинством на поле, но на 72-й минуте составы остались равными, так как Белотти получил красную карточку.

И все же «Бенфика» сравняла счет на 84-й минуте. После подачи углового Отаменди замкнул передачу головой.

Клубный чемпионат мира

Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2 (второй тайм)

Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84

Удаление: Эррера, 45, – Белотти, 72

Гол на 21-й минуте

21' BOCA GOAL | Merentiel



A cheeky nutmeg, a perfect cross, and Merentiel buries it!



Boca strike first in style 💙💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/HJqwnT8KfO — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

Гол на 27-й минуте

27' BOCA GOAL | Battaglia



From the corner… and Battaglia rises above all!



💥 Heads it home! Boca double their lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/WHV5BJ5wxi — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

Гол на 45+3-й минуте