ПСЖ поставило условие Борнмуту по трансферу Забарного

Звезда сборной Украины Илья Забарный может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Украинским центрбеком активно интересуется победитель Лиги чемпионов «ПСЖ». По информации журналиста Руди Галетти, «ПСЖ» и «Бернмут» ждет новый раунд переговоров.

Отмечается, что парижане готовы согласиться на финансовые требования «Борнмута», но при одном условии – большая часть суммы будет выплачена в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «вишни» установили на 22-летнего футболиста ценник в размере 75 миллионов евро и не планируют продавать его дешевле этой суммы.

