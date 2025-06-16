ПСЖ поставило условие Борнмуту по трансферу Забарного
Парижане готовы приобрести украинца
Звезда сборной Украины Илья Забарный может в ближайшее время сменить клубную прописку.
Украинским центрбеком активно интересуется победитель Лиги чемпионов «ПСЖ». По информации журналиста Руди Галетти, «ПСЖ» и «Бернмут» ждет новый раунд переговоров.
Отмечается, что парижане готовы согласиться на финансовые требования «Борнмута», но при одном условии – большая часть суммы будет выплачена в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что «вишни» установили на 22-летнего футболиста ценник в размере 75 миллионов евро и не планируют продавать его дешевле этой суммы.
🚨🗣️ A new round of talks between PSG and Bournemouth for Ilia Zabarnyi is expected soon.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 15, 2025
🔥 The player gave the green light in early June and is pushing to get the deal done asap.
💰 The 🇫🇷 club is ready to get closer to AFCB’s demands, but with a large part in bonuses. https://t.co/uAJGDolSJq pic.twitter.com/G3a8MYS067
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