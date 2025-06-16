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Франция
16 июня 2025, 19:08 | Обновлено 16 июня 2025, 19:14
947
1

ПСЖ поставило условие Борнмуту по трансферу Забарного

Парижане готовы приобрести украинца

16 июня 2025, 19:08 | Обновлено 16 июня 2025, 19:14
947
1
ПСЖ поставило условие Борнмуту по трансферу Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Звезда сборной Украины Илья Забарный может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Украинским центрбеком активно интересуется победитель Лиги чемпионов «ПСЖ». По информации журналиста Руди Галетти, «ПСЖ» и «Бернмут» ждет новый раунд переговоров.

Отмечается, что парижане готовы согласиться на финансовые требования «Борнмута», но при одном условии – большая часть суммы будет выплачена в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «вишни» установили на 22-летнего футболиста ценник в размере 75 миллионов евро и не планируют продавать его дешевле этой суммы.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Рональд Рейган
ПСЖ "поставило"? ПСЖ-це "воно"? Цікаво як працював мозок автора.
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