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Испания
16 июня 2025, 10:55 |
1008
1

Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата

Олег Очеретько привлекает внимание «Эспаньола»

16 июня 2025, 10:55 |
1008
1
Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Украинский хавбек «Шахтера» Олег Очеретько привлекает внимание «Эспаньола», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, испанский клуб заинтересован в подписании 22-летнего футболиста, хотя пока не делал официальных предложений,, в целом же, вероятность трансфера считается довольно перспективной.

30 июня Олег вернется из аренды, которую он провел в «Карпатах», в донецкий клуб. В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей на клубнмо уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Олег Очеретько прокомментировал игру с Финляндией.

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Олег Очеретько Шахтер Донецк Эспаньол ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Карпаты Львов аренда игрока сборная Украины по футболу U-21
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
в Шахтере его не ценят из-за украинского паспорта. между тем он мог бы решить их проблемы в опорной зоне
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