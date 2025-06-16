Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата

Украинский хавбек «Шахтера» Олег Очеретько привлекает внимание «Эспаньола», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, испанский клуб заинтересован в подписании 22-летнего футболиста, хотя пока не делал официальных предложений,, в целом же, вероятность трансфера считается довольно перспективной.

30 июня Олег вернется из аренды, которую он провел в «Карпатах», в донецкий клуб. В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей на клубнмо уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Олег Очеретько прокомментировал игру с Финляндией.