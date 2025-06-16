Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Олег Очеретько привлекает внимание «Эспаньола»
Украинский хавбек «Шахтера» Олег Очеретько привлекает внимание «Эспаньола», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, испанский клуб заинтересован в подписании 22-летнего футболиста, хотя пока не делал официальных предложений,, в целом же, вероятность трансфера считается довольно перспективной.
30 июня Олег вернется из аренды, которую он провел в «Карпатах», в донецкий клуб. В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей на клубнмо уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что Олег Очеретько прокомментировал игру с Финляндией.
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