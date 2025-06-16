Унаи МЕЛЬГОСА: «У меня нет постоянных 11 игроков стартового составе»

Во втором матче на Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины U-21 обыграла Финляндию U-21 (2:0). После завершения матча наставник сине-желтых Унаи Мельгоса пообщался с прессой.

– Какие у вас впечатления от поединка?

– Я думаю, это был неплохой матч. В первом тайме мы полностью контролировали игру, поддерживали высокий темп. Финляндия создала для нас определенные сложности, но мы этого ожидали. Они сосредоточили много игроков в центре поля, однако мы с этим справились. Мы создавали моменты и могли забить больше.

Вторую половину мы тоже начали неплохо, забили быстрый мяч, и уже казалось, что игра сделана. Оставалось сыграть на контратаках и довести матч до конца. Но получилось не так, и концовка была довольно сложной. Финляндия начала наращивать темп, показывать лучшую игру. Ситуация была чем-то похожа на матч с Данией, но сегодня мы не пропустили и в итоге победили.

– У вас было много изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против Дании. Увидели ли вы то, что хотели?

– Сегодня мы должны были играть только на победу, поэтому мне пришлось учитывать много разных факторов и предусматривать разные возможные ситуации. Кстати, хочу подчеркнуть, что у меня нет постоянных 11 игроков стартового состава. Играет тот, кто на данный момент лучше готов к матчу.

– Как вы в целом оцениваете вашу группу?

– Я и раньше смотрел матчи Дании и Нидерландов и считаю нашу группу очень ровной. Доказательством является матч между Финляндией и Нидерландами, который закончился вничью. Это касается не только нынешнего турнира. Так, Финляндия ранее обыгрывала Германию, да и в матче с Нидерландами вела 2:0. Дания тоже очень хорошая команда. Так что легких соперников здесь нет, очень ровный подбор команд.