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Евро U21
Финляндия U21
15.06.2025 19:00 – FT 0 : 2
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16 июня 2025, 01:59 | Обновлено 16 июня 2025, 02:12
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Унаи МЕЛЬГОСА: «У меня нет постоянных 11 игроков стартового составе»

Главный тренер Украины U-21 прокомментировал победу над Финляндией

16 июня 2025, 01:59 | Обновлено 16 июня 2025, 02:12
102
0
Унаи МЕЛЬГОСА: «У меня нет постоянных 11 игроков стартового составе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

Во втором матче на Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины U-21 обыграла Финляндию U-21 (2:0). После завершения матча наставник сине-желтых Унаи Мельгоса пообщался с прессой.

– Какие у вас впечатления от поединка?

– Я думаю, это был неплохой матч. В первом тайме мы полностью контролировали игру, поддерживали высокий темп. Финляндия создала для нас определенные сложности, но мы этого ожидали. Они сосредоточили много игроков в центре поля, однако мы с этим справились. Мы создавали моменты и могли забить больше.

Вторую половину мы тоже начали неплохо, забили быстрый мяч, и уже казалось, что игра сделана. Оставалось сыграть на контратаках и довести матч до конца. Но получилось не так, и концовка была довольно сложной. Финляндия начала наращивать темп, показывать лучшую игру. Ситуация была чем-то похожа на матч с Данией, но сегодня мы не пропустили и в итоге победили.

– У вас было много изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против Дании. Увидели ли вы то, что хотели?

– Сегодня мы должны были играть только на победу, поэтому мне пришлось учитывать много разных факторов и предусматривать разные возможные ситуации. Кстати, хочу подчеркнуть, что у меня нет постоянных 11 игроков стартового состава. Играет тот, кто на данный момент лучше готов к матчу.

– Как вы в целом оцениваете вашу группу?

– Я и раньше смотрел матчи Дании и Нидерландов и считаю нашу группу очень ровной. Доказательством является матч между Финляндией и Нидерландами, который закончился вничью. Это касается не только нынешнего турнира. Так, Финляндия ранее обыгрывала Германию, да и в матче с Нидерландами вела 2:0. Дания тоже очень хорошая команда. Так что легких соперников здесь нет, очень ровный подбор команд.

События матча

90’ +1
Владимир Бражко (УКРАИНА U21) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (УКРАИНА U21).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Финляндия - Украина сборная Финляндии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 пресс-конференция
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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