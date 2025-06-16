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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 00:32 |
74
0

Стартовые составы на матч Палмейрас – Порту

Матч 1-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025 начнется в 01:00 по Киеву

16 июня 2025, 00:32 |
74
0
Стартовые составы на матч Палмейрас – Порту
Палмейрас

В понедельник, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Порту».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Порту» также находятся «Аль-Ахли» и «Интер Майами».

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Порту» – «Палмейрас»:

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Порту Палмейрас стартовые составы клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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