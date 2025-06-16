Стартовые составы на матч Палмейрас – Порту

В понедельник, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Порту».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

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В группе с «Палмейрасом» и «Порту» также находятся «Аль-Ахли» и «Интер Майами».

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Порту» – «Палмейрас»: