Стартовые составы на матч Палмейрас – Порту
Матч 1-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025 начнется в 01:00 по Киеву
В понедельник, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Порту».
Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.
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В группе с «Палмейрасом» и «Порту» также находятся «Аль-Ахли» и «Интер Майами».
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Порту» – «Палмейрас»:
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