ПСЖ – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня

ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 2:0 (матч продолжается)

Гол: Руис, 19, Витинья, 45+1

ГОЛ! 1:0 Руис, 19 мин.

ГОЛ! 1:0 Руис, 19 мин.

ГОЛ! 2:0 Витинья, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:0 Витинья, 45+1 мин.



WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/4J78kUhXET