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  4. ФОТО. Стало известно, сколько заплатили Карпаты за выкуп Педросо
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 18:22 |
515
0

ФОТО. Стало известно, сколько заплатили Карпаты за выкуп Педросо

Бразильский центрбек обошелся львовянам дешевле, чем один миллион евро

15 июня 2025, 18:22 |
515
0
ФОТО. Стало известно, сколько заплатили Карпаты за выкуп Педросо
fckarpaty.org.ua. Жан Педросо

Накануне «Карпаты» официально отрапортовали о выкупе у бразильской «Коритибы» контракта 21-летнего центрбека Жана Педросо, который сезон-2024/25 провел во Львове на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, выкуп Педросо обошелся «зелено-белым» в 900 тысяч евро.

Ранее в СМИ гуляла противоречивая информация о том, во сколько обойдется «Карпатам» покупка центрбека. По одним данным, речь шла о 700 тысячах евро за 70% экономических прав, по другим – 1,5 миллиона долларов за неназванную часть прав.

В сезоне-2024/25 Педросо сыграл 22 матча за «Карпаты», отличившись 1 забитым мячом.

transfermarkt.com

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Жан Педросо Коритиба Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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