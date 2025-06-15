ФОТО. Стало известно, сколько заплатили Карпаты за выкуп Педросо

Накануне «Карпаты» официально отрапортовали о выкупе у бразильской «Коритибы» контракта 21-летнего центрбека Жана Педросо, который сезон-2024/25 провел во Львове на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, выкуп Педросо обошелся «зелено-белым» в 900 тысяч евро.

Ранее в СМИ гуляла противоречивая информация о том, во сколько обойдется «Карпатам» покупка центрбека. По одним данным, речь шла о 700 тысячах евро за 70% экономических прав, по другим – 1,5 миллиона долларов за неназванную часть прав.

В сезоне-2024/25 Педросо сыграл 22 матча за «Карпаты», отличившись 1 забитым мячом.