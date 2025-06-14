Хавьер МАСКЕРАНО: «Альба пропустит первый матч КЧС»

Главный тренер американского «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился кадровой ситуацией в команде перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против египетского «Аль-Ахли»:

«Жорди Альба и Янник Брайт не смогут принять участие в этой игре, но, надеемся, они будут готовы ко второму матчу. Конечно, мы бы хотели, чтобы все были готовы к этой игре и у нас был полный состав, это позволило бы нам быть сильнее».

Матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами» состоится 15 июня в 03:00 по киевскому времени.