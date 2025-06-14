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  4. Хавьер МАСКЕРАНО: «Альба пропустит первый матч КЧС»
Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 18:05 |
78
0

Хавьер МАСКЕРАНО: «Альба пропустит первый матч КЧС»

Главный тренер «Интер Майами» поделился кадровой ситуацией в команде перед игрой с «Аль-Ахли»

14 июня 2025, 18:05 |
78
0
Хавьер МАСКЕРАНО: «Альба пропустит первый матч КЧС»
MLS. Хавьер Маскерано

Главный тренер американского «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился кадровой ситуацией в команде перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против египетского «Аль-Ахли»:

«Жорди Альба и Янник Брайт не смогут принять участие в этой игре, но, надеемся, они будут готовы ко второму матчу. Конечно, мы бы хотели, чтобы все были готовы к этой игре и у нас был полный состав, это позволило бы нам быть сильнее».

Матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами» состоится 15 июня в 03:00 по киевскому времени.

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Хавьер Маскерано Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу Жорди Альба
Дмитрий Вус Источник: Sports Mole
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