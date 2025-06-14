Хавьер МАСКЕРАНО: «Альба пропустит первый матч КЧС»
Главный тренер «Интер Майами» поделился кадровой ситуацией в команде перед игрой с «Аль-Ахли»
Главный тренер американского «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился кадровой ситуацией в команде перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против египетского «Аль-Ахли»:
«Жорди Альба и Янник Брайт не смогут принять участие в этой игре, но, надеемся, они будут готовы ко второму матчу. Конечно, мы бы хотели, чтобы все были готовы к этой игре и у нас был полный состав, это позволило бы нам быть сильнее».
Матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами» состоится 15 июня в 03:00 по киевскому времени.
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