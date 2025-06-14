Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Другие новости
14 июня 2025, 14:57 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 июня 2025, 14:57 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Испания U-21 – Румыния U-21

Ggbet 1.46 – 4.90 – 7.34

22:00 Франция U-21 – Грузия U-21

Ggbet 1.30 – 6.16– 10.90

22:00 Словакия U-21 – Италия U-21

Ggbet 4.23 – 4.05 – 1.84

03:00 Аль-Ахли – Интер Майами

Ggbet 3.38 – 3.82 – 2.09

ТЕННИС

18:00 Юлия Стародубцева – Диан Парри

Ggbet 2.07 – 1.69

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Футбол | 14 июня 2025, 14:52 0
Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды

Гути сделал свой выбор по главной персоне коллектива

Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Футбол | 14 июня 2025, 13:20 46
Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного

Трансфер может выйти дороже 60 миллионов евро

Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Футбол | 14.06.2025, 04:45
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Бокс | 14.06.2025, 09:21
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Футбол | 14.06.2025, 07:50
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
13.06.2025, 07:07 3
Теннис
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 3
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем