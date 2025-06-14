СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

В субботу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Испания U-21 – Румыния U-21

1.46 – 4.90 – 7.34

22:00 Франция U-21 – Грузия U-21

1.30 – 6.16– 10.90

22:00 Словакия U-21 – Италия U-21

4.23 – 4.05 – 1.84

03:00 Аль-Ахли – Интер Майами

3.38 – 3.82 – 2.09

ТЕННИС

18:00 Юлия Стародубцева – Диан Парри

2.07 – 1.69

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