Скоро – жеребьевка. Потенциальные суперники Шахтера в отборе Лиги Европы
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с первого раунда квалификации
Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.
Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.
Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.
Второй раунд квалификации: жеребьевка планируется на 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.
Потенциальные соперники Шахтера в Q1 квалификации Лиги Европы:
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Хеккен (Швеция)
- Пакш (Венгрия)
- Левски (Болгария)
- Сабах (Азербайджан)
- Ильвес Тампере (Финляндия)
- Актобе (Казахстан)
- Приштина (Косово)
Потенциальные соперники Шахтера в Q2 квалификации Лиги Европы:
- ЧФР Клуж (Румыния)
- Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
- Бешикташ (Турция)
- Целе (Словения)
- Утрехт (Нидерланды)
- Баник Острава (Чехия)
- Спартак Трнава (Словакия)
- Хиберниан (Шотландия)
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