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Лига Европы
13 июня 2025, 23:59 |
205
2

Скоро – жеребьевка. Потенциальные суперники Шахтера в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с первого раунда квалификации

13 июня 2025, 23:59 |
205
2
Скоро – жеребьевка. Потенциальные суперники Шахтера в отборе Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации: жеребьевка планируется на 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Потенциальные соперники Шахтера в Q1 квалификации Лиги Европы:

  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Хеккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Сабах (Азербайджан)
  • Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)

Потенциальные соперники Шахтера в Q2 квалификации Лиги Европы:

  • ЧФР Клуж (Румыния)
  • Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
  • Бешикташ (Турция)
  • Целе (Словения)
  • Утрехт (Нидерланды)
  • Баник Острава (Чехия)
  • Спартак Трнава (Словакия)
  • Хиберниан (Шотландия)

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Источник: экс-голкипер Шахтера, Динамо и сборной Украины завершил карьеру
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Шахтер Донецк статистические расклады Актобе Лига Европы АЕК Ларнака Пакш Славен Белупо Левски София Хеккен Приштина выбор редакции Ильвес Тампере Сабах Баку ЧФР Клуж Хапоэль Беэр-Шева Бешикташ Целе Утрехт Баник Острава Спартак Трнава Хиберниан (Шотландия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
тільки не Актобе.
ШД пройде далі,
але довга дорога.
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Saltovka
На этой стадии все соперники проходные для флагмана украинского футбола.
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