С голом на 90 мин. Румыния выиграла победу у Черногории на домашнем ЧЕ U-19
Решающий гол забил Давид Барбу и принес три очка хозяевам поля
В Румынии стартовал чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.
Сборная Румынии U-19 одержала важную победу в первом туре, обыграв команду Черногории U-19 со счетом 2:1 в драматичном поединке в Бухаресте.
Начало матча было неудачным для хозяев – на 13-й минуте Вук Влахович открыл счет.
Во втором тайме Румыния полностью перехватила инициативу. Сначала на 63-й минуте Эмануэль Маринкеу сравнял счет (1:1). А Давид Барбу принес румынам победу (2:1).
После 1-го тура в группе A лидируют Румыния и Испания, набравшие по 3 очка, у Черногории и Дании – по 0 баллов.
Чемпионат Европы 2025 U-19
1-й тур, 13 июня 2025. Бухарест (Румыния)
Румыния U-19 – Черногория U-19 – 2:1
Голы: Маринкеу, 63, Барбу, 90 – Влахович, 13
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