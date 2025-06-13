С голом на 90 мин. Румыния выиграла победу у Черногории на домашнем ЧЕ U-19

В Румынии стартовал чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Сборная Румынии U-19 одержала важную победу в первом туре, обыграв команду Черногории U-19 со счетом 2:1 в драматичном поединке в Бухаресте.

Начало матча было неудачным для хозяев – на 13-й минуте Вук Влахович открыл счет.

Во втором тайме Румыния полностью перехватила инициативу. Сначала на 63-й минуте Эмануэль Маринкеу сравнял счет (1:1). А Давид Барбу принес румынам победу (2:1).

После 1-го тура в группе A лидируют Румыния и Испания, набравшие по 3 очка, у Черногории и Дании – по 0 баллов.

Чемпионат Европы 2025 U-19

1-й тур, 13 июня 2025. Бухарест (Румыния)

Румыния U-19 – Черногория U-19 – 2:1

Голы: Маринкеу, 63, Барбу, 90 – Влахович, 13

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