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Румыния U19
13.06.2025 21:00 – FT 2 : 1
Черногория U19
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13 июня 2025, 23:23 | Обновлено 13 июня 2025, 23:35
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С голом на 90 мин. Румыния выиграла победу у Черногории на домашнем ЧЕ U-19

Решающий гол забил Давид Барбу и принес три очка хозяевам поля

13 июня 2025, 23:23 | Обновлено 13 июня 2025, 23:35
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С голом на 90 мин. Румыния выиграла победу у Черногории на домашнем ЧЕ U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии стартовал чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Сборная Румынии U-19 одержала важную победу в первом туре, обыграв команду Черногории U-19 со счетом 2:1 в драматичном поединке в Бухаресте.

Начало матча было неудачным для хозяев – на 13-й минуте Вук Влахович открыл счет.

Во втором тайме Румыния полностью перехватила инициативу. Сначала на 63-й минуте Эмануэль Маринкеу сравнял счет (1:1). А Давид Барбу принес румынам победу (2:1).

После 1-го тура в группе A лидируют Румыния и Испания, набравшие по 3 очка, у Черногории и Дании – по 0 баллов.

Чемпионат Европы 2025 U-19

1-й тур, 13 июня 2025. Бухарест (Румыния)

Румыния U-19 – Черногория U-19 – 2:1

Голы: Маринкеу, 63, Барбу, 90 – Влахович, 13

Видео голов и обзор матча

Турнірна таблиця

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Румыния U19.
63’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Румыния U19.
13’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черногория U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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