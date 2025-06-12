Зинченко хочет подписать легендарный клуб. Для трансфера есть одна преграда

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари.

Спортивный директор «россонери» Игли Таре ценит универсальность и игровые качества 28-летнего футболиста. Но препятствием для трансфера является высокая заработная плата Зинченко, которая является слишком большой для итальянского клуба.

Но несмотря на это «Милан» не отказывается от подписания украинца и продолжает работать над его переходом.

Сообщалось, что Зинченко может подписать «Ювентус».