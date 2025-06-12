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  4. Зинченко хочет подписать легендарный клуб. Для трансфера есть одна преграда
Англия
12 июня 2025, 14:35 |
1785
1

Зинченко хочет подписать легендарный клуб. Для трансфера есть одна преграда

Украинец может продолжить карьеру в Милане

12 июня 2025, 14:35 |
1785
1
Зинченко хочет подписать легендарный клуб. Для трансфера есть одна преграда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари.

Спортивный директор «россонери» Игли Таре ценит универсальность и игровые качества 28-летнего футболиста. Но препятствием для трансфера является высокая заработная плата Зинченко, которая является слишком большой для итальянского клуба.

Но несмотря на это «Милан» не отказывается от подписания украинца и продолжает работать над его переходом.

Сообщалось, что Зинченко может подписать «Ювентус».

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Александр Зинченко Милан Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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SHN
Ну да. В 1,5 раза больше распиаренного Леао. 
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