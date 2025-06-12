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12 июня 2025, 09:00 | Обновлено 12 июня 2025, 10:41
306
0

Старт молодежного Евро, бронза Кохана, разгром Украины над США

Главные новости за 11 июня на Sport.ua

12 июня 2025, 09:00 | Обновлено 12 июня 2025, 10:41
306
0
Старт молодежного Евро, бронза Кохана, разгром Украины над США
en.volleyballworld.com

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 июня.

1. Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Наши волейболисты не заметили соперников

2. Почти 80 метров. Кохан взял серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Украинский спортсмен отправил молот на 79.95 метра

3А. Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Вечером 11 июня состоялись поединки 1-го тура чемпионата Европы U-21

3В. Испания U-21 вырвала победу у Словакии U-21 на старте молодежного Евро
Победный гол для испанцев забил Сесар Таррега на 90-й минуте матча

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
Шерки получил контракт на 5 лет

4В. ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити
Нидерландский хавбек присоеденился к английскому клубу

4C. ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
Мудрика пока оставили без номера на сезон

4D. ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси
Санчо возвращается в Манчестер Юнайтед

5. Людмила Киченок и Рутлифф обыграли Бултер и Радукану на турнире в Лондоне
Украинка вместе с Эрин пробились в полуфинал пятисотника в Великобритании

6А. Кто попал на чемпионат мира 2026? Уже известны 13 сборных из 48
В мид-уик заветный пропуск получили Австралия, Бразилия и Эквадор

6В. Первая победа Анчелотти. Бразилия одолела Парагвай и получила путевку на ЧМ
В другом матче Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией

6С. Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Чили проиграла Боливии 0:2 в 16-м туре квалификационной группы и идет на последнем месте

7. Лунин едет на Клубный чемпионат мира: известна заявка Реала на турнир
Алонсо заявил четырех вратарей Реала

8А. Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков Шахтера
Артем Бондаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

8В. Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
«Горняки» и «Монако» всерьез интересуются услугами голкипера сборной Турции

9. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»
Игрок «Карпат» о борьбе за еврокубки, Владиславе Лупашко и силе коллектива «львов»

10. Сергей НАГОРНЯК: «Сборная Украины заслужила на критику»
После матча с Новой Зеландией авторитетный отечественный тренер дал интервью сайту Sport.ua

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Александр Сильченко Sport.ua
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