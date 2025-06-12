Это уже точно конец. Гвардиола не включил звездного игрока на Клубный ЧМ
Джек Грилиш не нужен главному тренеру
29-річний англійський півзахисник Джек Гріліш готується попрощатися з «Манчестер Сіті».
Головний тренер Пеп Гвардіола не включив гравця до заявки на Клубний чемпіонат світу, чим вкотре дав зрозуміти, що не розраховує на нього.
У Гріліша контракт із «Манчестер Сіті» чинний до 2027 року, однак клуб уже шукає можливості продати півзахисника.
Також до заявки не увійшов ветеран Кайл Вокер, який повернувся з оренди до розташування клубу.
«Манчестер Сити» на Клубном чемпионате мира в одной группе с марокканским «Видадом», «Аль-Аином» из ОАЭ и итальянским «Ювентусом».
Склад «Манчестер Сіті» на Клубний чемпіонат світу:
Голкіпери: Беттінеллі, Ортега Морено, Едерсон
Захисники: Діаш, Стоунз, Аке, Айт-Нурі, Рейс, Гвардіол, Аканджі, Хусанов, Льюїс
Півзахисники: Рейндерс, Доку, Ніко Гонсалес, Родрі, Гюндоган, Бернарду, Савіньйо, Нуньєс, Черкі, Ечевері, Фоден, Бобб, О’Райлі.
Форварди: Мармуш, Холанд
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