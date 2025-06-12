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  4. Это уже точно конец. Гвардиола не включил звездного игрока на Клубный ЧМ
Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 04:40 |
290
0

Это уже точно конец. Гвардиола не включил звездного игрока на Клубный ЧМ

Джек Грилиш не нужен главному тренеру

12 июня 2025, 04:40 |
290
0
Это уже точно конец. Гвардиола не включил звездного игрока на Клубный ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

29-річний англійський півзахисник Джек Гріліш готується попрощатися з «Манчестер Сіті».

Головний тренер Пеп Гвардіола не включив гравця до заявки на Клубний чемпіонат світу, чим вкотре дав зрозуміти, що не розраховує на нього.

У Гріліша контракт із «Манчестер Сіті» чинний до 2027 року, однак клуб уже шукає можливості продати півзахисника.

Також до заявки не увійшов ветеран Кайл Вокер, який повернувся з оренди до розташування клубу.

«Манчестер Сити» на Клубном чемпионате мира в одной группе с марокканским «Видадом», «Аль-Аином» из ОАЭ и итальянским «Ювентусом».

Склад «Манчестер Сіті» на Клубний чемпіонат світу:

Голкіпери: Беттінеллі, Ортега Морено, Едерсон

Захисники: Діаш, Стоунз, Аке, Айт-Нурі, Рейс, Гвардіол, Аканджі, Хусанов, Льюїс

Півзахисники: Рейндерс, Доку, Ніко Гонсалес, Родрі, Гюндоган, Бернарду, Савіньйо, Нуньєс, Черкі, Ечевері, Фоден, Бобб, О’Райлі.

Форварди: Мармуш, Холанд

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Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Сити
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