Нестареющий Санти Касорла побил рекорд плейоф Ла Лиги 2

В ответном матче полуфинала плейоф испанской Ла Лиги 2 «Овьедо» сыграл вничью с «Альмерией» со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух встреч).

Голом за хозяев отметился Санти Касорла. В возрасте 40 лет и 180 дней он стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах плейоф Ла Лиги.

Санти Касорла на протяжении своей карьеры выступал за «Овьедо», «Вильярреал», «Рекреативо», «Малагу», „Арсенал“ и «Аль-Садд».

Последний раз «Овьедо» выступал в Ла Лиге в сезоне 2000/01. За право вернуться туда в следующем сезоне «Овьедо» сыграет в финальном противостоянии с победителем пары „Мирандес“ - «Расинг».

1 - At 40 years and 180 days old, Real Oviedo's Santi Cazorla has become the oldest player to score in a LaLiga promotion playoff. Eternal. pic.twitter.com/HtDS0ev4Qn