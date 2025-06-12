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  4. Нестареющий Санти Касорла побил рекорд плейоф Ла Лиги 2
Испания
12 июня 2025, 03:15 |
47
0

Нестареющий Санти Касорла побил рекорд плейоф Ла Лиги 2

В возрасте 40 лет игрок продолжает забивать голы

12 июня 2025, 03:15 |
47
0
Нестареющий Санти Касорла побил рекорд плейоф Ла Лиги 2
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче полуфинала плейоф испанской Ла Лиги 2 «Овьедо» сыграл вничью с «Альмерией» со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух встреч).

Голом за хозяев отметился Санти Касорла. В возрасте 40 лет и 180 дней он стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах плейоф Ла Лиги.

Санти Касорла на протяжении своей карьеры выступал за «Овьедо», «Вильярреал», «Рекреативо», «Малагу», „Арсенал“ и «Аль-Садд».

Последний раз «Овьедо» выступал в Ла Лиге в сезоне 2000/01. За право вернуться туда в следующем сезоне «Овьедо» сыграет в финальном противостоянии с победителем пары „Мирандес“ - «Расинг».

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Альмерия Сегунда Санти Касорла чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо переходные матчи статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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