ФОТО. Жена футболиста сборной Украины зажгла Instagram своей сексуальностью

Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась в Instagram новыми фото в стильном образе.

30-летняя блогерша регулярно публикует подобные фотосессии.

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В этот раз она показала свою красоту в спортивном образе, заслужив множество лайков и комментариев.

В комментариях выделилось сообщение от жены Тараса Степаненко — Маргариты: «Полегче, крошка».