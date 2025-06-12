Другие новости12 июня 2025, 01:08 | Обновлено 12 июня 2025, 01:49
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины зажгла Instagram своей сексуальностью
Кристина Яремчук знает секрет привлечения внимания
12 июня 2025, 01:08 | Обновлено 12 июня 2025, 01:49
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Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась в Instagram новыми фото в стильном образе.
30-летняя блогерша регулярно публикует подобные фотосессии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В этот раз она показала свою красоту в спортивном образе, заслужив множество лайков и комментариев.
В комментариях выделилось сообщение от жены Тараса Степаненко — Маргариты: «Полегче, крошка».
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