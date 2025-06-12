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12 июня 2025, 01:08 | Обновлено 12 июня 2025, 01:49
390
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины зажгла Instagram своей сексуальностью

Кристина Яремчук знает секрет привлечения внимания

12 июня 2025, 01:08 | Обновлено 12 июня 2025, 01:49
390
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины зажгла Instagram своей сексуальностью
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась в Instagram новыми фото в стильном образе.

30-летняя блогерша регулярно публикует подобные фотосессии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В этот раз она показала свою красоту в спортивном образе, заслужив множество лайков и комментариев.

В комментариях выделилось сообщение от жены Тараса Степаненко — Маргариты: «Полегче, крошка».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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