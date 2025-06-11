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  4. Рейндерс – третій найдорожчий продаж Мілана. Хто вище у списку?
Италия
11 июня 2025, 19:52 | Обновлено 11 июня 2025, 20:37
684
0

Рейндерс – третій найдорожчий продаж Мілана. Хто вище у списку?

Нидерландский полузащитник продолжит свою карьеру в Англии

11 июня 2025, 19:52 | Обновлено 11 июня 2025, 20:37
684
0
Рейндерс – третій найдорожчий продаж Мілана. Хто вище у списку?
Getty Images/Global Images Ukraine

Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити. Английский клуб заплатил за нидерландского полузащитника Милана 55 млн евро.

Этот переход стал третьей самой дорогой продажей в истории россонери.

Топ-5 самых дорогих трансферов игроков Милана:

  • 67 млн евро – Кака (в Реал, 2009/10)
  • 58,9 млн евро – Сандро Тонали (в Ньюкасл Юнайтед, 2023/24)
  • 55 млн евро – Тиджани Рейндерс (в Манчестер Сити, 2025/26)
  • 43,9 млн евро – Андрей Шевченко (в Челси, 2006/07)
  • 42 млн евро – Тиагу Силва (в ПСЖ, 2012/13)

Манчестер Сити совершил уже несколько громких трансферов в летнее межсезонье:

  • 55 млн евро – Тиджани Рейндерс (из Милана)
  • 36,8 млн евро – Райан Аит-Нури (из Вулверхэмптона)
  • 36,5 млн евро – Райан Шерки (из Лиона)
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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