Италия11 июня 2025, 19:52 | Обновлено 11 июня 2025, 20:37
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Рейндерс – третій найдорожчий продаж Мілана. Хто вище у списку?
Нидерландский полузащитник продолжит свою карьеру в Англии
11 июня 2025, 19:52 | Обновлено 11 июня 2025, 20:37
684
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Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити. Английский клуб заплатил за нидерландского полузащитника Милана 55 млн евро.
Этот переход стал третьей самой дорогой продажей в истории россонери.
Топ-5 самых дорогих трансферов игроков Милана:
- 67 млн евро – Кака (в Реал, 2009/10)
- 58,9 млн евро – Сандро Тонали (в Ньюкасл Юнайтед, 2023/24)
- 55 млн евро – Тиджани Рейндерс (в Манчестер Сити, 2025/26)
- 43,9 млн евро – Андрей Шевченко (в Челси, 2006/07)
- 42 млн евро – Тиагу Силва (в ПСЖ, 2012/13)
Манчестер Сити совершил уже несколько громких трансферов в летнее межсезонье:
- 55 млн евро – Тиджани Рейндерс (из Милана)
- 36,8 млн евро – Райан Аит-Нури (из Вулверхэмптона)
- 36,5 млн евро – Райан Шерки (из Лиона)
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити
Reijnders è la terza miglior cessione 💶per il Milan. Con i bonus potrebbe addirittura superare Kaká 😮#TMdatabase #TMmercato #calciomercato #Milan #Reijnders #ManCity #mercato pic.twitter.com/6tAgknV8fX— Transfermarkt.it (@TMit_news) June 11, 2025
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