Рейндерс стал третьим самым дорогим продажей Милана. Кто первые два?

Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити. Английский клуб заплатил за нидерландского полузащитника Милана 55 млн евро.

Этот переход стал третьей самой дорогой продажей в истории россонери.

Топ-5 самых дорогих трансферов игроков Милана:

67 млн евро – Кака (в Реал, 2009/10)

58,9 млн евро – Сандро Тонали (в Ньюкасл Юнайтед, 2023/24)

55 млн евро – Тиджани Рейндерс (в Манчестер Сити, 2025/26)

43,9 млн евро – Андрей Шевченко (в Челси, 2006/07)

42 млн евро – Тиагу Силва (в ПСЖ, 2012/13)

Манчестер Сити совершил уже несколько громких трансферов в летнее межсезонье: