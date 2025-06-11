Финляндия U21

12 июня на «Кошице» пройдет матч 1-го тура Евро U-21, в котором молодежная сборная Финляндии сыграет против молодежной сборной Нидерландов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Финляндия

Команда отображает общий прогресс национального футбола. Правда, основная сборная после пика в виде дебюта на Евро-2020 постепенно сдувалась, и не зря попрощались с автором этого прорыва, Канервой. Зато пока что неплохо дела обстоят в более молодых возрастных категориях.

Квалификация, впрочем, проходила непросто. В итоге финны практически минимально, в пару очков, 20 против 22, уступили в споре за первое место Румынии. Зато потом просто уничтожили в первом же стыковом матче соседей, Норвегию, выиграв у того 5-1! Реванш те в итоге взяли, но уже было понятно, что нужно будет готовиться к чемпионату континента. Оно станет для сборной только второй в истории: до этого она была только на Евро-2009.

Нидерланды

Сборная всегда воспринималась как "инкубатор" - тут не особенно смотрят на результат, и всех талантов охотно делегируют в основную национальную команду. А тут еще и травма сказались: в последний момент из-за травм вылетели Пропер и Баас.

Несмотря на все кадровые вопросы, все же именно голландца стали теми единственными, что собрал во время отбора продемонстрировали стопроцентный результат, выиграв все десять поединков. В контрольном формате, в ноябре, все же ничьи не только с англичанами, но и со словаками. А вот весной в виде товарищеских поединков взяти победу и над Румынией, и над Италией, что в молодежном футболе все еще воспринимается как один из фаворитов. Остается только гадать, закончены ли эксперименты и собран ли лучший из всех возможных вариантов.

Статистика личных встреч

Всего за все время, с 2004-го, сборные успели сыграть пять матчей. И во всех неизменно выигрывали голландцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у нынешней команды Нидерландов не будет проблем с победой тут. Поверим, что они начнут выступления на турнире с победой при форе "-1 забитый мяч" коэффициент - 1,65).