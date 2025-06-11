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Италия
11 июня 2025, 13:59 | Обновлено 11 июня 2025, 14:14
145
0

ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Де Дзерби. Экс-коуч Шахтера возглавил клуб с Италии

Паоло Бьянко попытается вернуть «Монцу» в Серию А

11 июня 2025, 13:59 | Обновлено 11 июня 2025, 14:14
145
0
ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Де Дзерби. Экс-коуч Шахтера возглавил клуб с Италии
ФК Монца. Паоло Бьянко

Итальянский специалист Паоло Бьянко официально трудоустроился в клуб «Монца», который с нового сезона будет выступать в Серии В.

По информации пресс-службы клуба, специалист подписал контракт на два года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

Последние полгода Паоло работал тренером другого итальянского клуба – «Фрозиноне». Вместе с командой Бьянко провел 12 матчей (5 побед, 5 ничьих и 2 поражения) и занял 15-ю позицию в Серии В.

Бьянко запомнился украинским болельщикам тем, что был помощником Роберто Де Дзерби в донецком «Шахтере». К тому же в сезоне 2022/23 Паоло был ассистентом Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

В сезоне 2024/25 «Монца» финишировала на последнем, 20-м, месте в турнирной таблице Серии А (18 очков).

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Паоло Бьянко Монца назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Серия B
Андрей Витренко Источник: ФК Монца
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