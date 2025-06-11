ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Де Дзерби. Экс-коуч Шахтера возглавил клуб с Италии
Паоло Бьянко попытается вернуть «Монцу» в Серию А
Итальянский специалист Паоло Бьянко официально трудоустроился в клуб «Монца», который с нового сезона будет выступать в Серии В.
По информации пресс-службы клуба, специалист подписал контракт на два года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
Последние полгода Паоло работал тренером другого итальянского клуба – «Фрозиноне». Вместе с командой Бьянко провел 12 матчей (5 побед, 5 ничьих и 2 поражения) и занял 15-ю позицию в Серии В.
Бьянко запомнился украинским болельщикам тем, что был помощником Роберто Де Дзерби в донецком «Шахтере». К тому же в сезоне 2022/23 Паоло был ассистентом Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».
В сезоне 2024/25 «Монца» финишировала на последнем, 20-м, месте в турнирной таблице Серии А (18 очков).
AC Monza comunica che dal 1/7/25 Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa ⚪️🔴— AC Monza (@ACMonza) June 11, 2025
Benvenuto Mister! 🫡 pic.twitter.com/gISDPd2sp9
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