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  4. Зинченко обогнал Довбика по голам за сборную. На каком месте защитник?
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 09:18 |
371
0

Зинченко обогнал Довбика по голам за сборную. На каком месте защитник?

Кто из игроков сине-желтой команды забивал больше?

11 июня 2025, 09:18 |
371
0
Зинченко обогнал Довбика по голам за сборную. На каком месте защитник?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.

Очередным голом за сборную отличился защитник Александр Зинченко, который стал для него 12-м в футболке национальной команды.

Только 7 футболистов забивали больше за «сине-желтую» команду:

  • Андрей Шевченко – 48
  • Андрей Ярмоленко – 46
  • Евгений Коноплянка – 21
  • Роман Яремчук – 17
  • Сергей Ребров – 15
  • Олег Гусев – 13
  • Виктор Цыганков – 13
  • Сергей Назаренко – 12
  • Александр Зинченко – 12

Александр Зинченко отметился голами в двух канадских матчах сборной Украины, а на то, чтобы забить 12 мячей, ему понадобилось 73 матча. Стоит отметить, что защитник обогнал форвардов Артема Довбика (36 матчей, 11 голов) и Евгения Селезнева (58 матчей, 11 голов).

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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