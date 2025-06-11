Зинченко обогнал Довбика по голам за сборную. На каком месте защитник?
Кто из игроков сине-желтой команды забивал больше?
11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.
Очередным голом за сборную отличился защитник Александр Зинченко, который стал для него 12-м в футболке национальной команды.
Только 7 футболистов забивали больше за «сине-желтую» команду:
- Андрей Шевченко – 48
- Андрей Ярмоленко – 46
- Евгений Коноплянка – 21
- Роман Яремчук – 17
- Сергей Ребров – 15
- Олег Гусев – 13
- Виктор Цыганков – 13
- Сергей Назаренко – 12
- Александр Зинченко – 12
Александр Зинченко отметился голами в двух канадских матчах сборной Украины, а на то, чтобы забить 12 мячей, ему понадобилось 73 матча. Стоит отметить, что защитник обогнал форвардов Артема Довбика (36 матчей, 11 голов) и Евгения Селезнева (58 матчей, 11 голов).
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