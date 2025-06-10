Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов
На счету Депая теперь 50 голов за сборную
10 июня в матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов на своем поле победила сборную Мальту со счетом 8:0.
Этот матч стал знаковым для сборной Нидерландов и для Мемфиса Депая, который сделал дубль в матче и сравнялся с Робином ван Перси по количеству голов за национальную сборную. У обоих игроков теперь по 50 забитых мячей. Они являются лучшими бомбардирами сборной Нидерландов за всю историю.
Интересным фактом является то, что и Депаю, и ван Перси, понадобилось одинаковое количество матчей для этого – 102.
Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов:
- 50 – Робин ван Перси
- 50 – Мемфис Депай
- 42 – Клаас-Ян Хунтелаар
- 40 – Патрик Клюйверт
- 37 – Арьен Роббен
- 37 – Деннис Бергкамп
50 - Memphis Depay equalled Robin van Persie as @OnsOranje's all-time top goal scorer with 50 goals, doing so in exactly as many matches as Van Persie (102). Captured. pic.twitter.com/QwvOlT2MfM— OptaJohan (@OptaJohan) June 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» назвал интересный список
В группе H румыны переиграли Кипр со счетом 2:0, Австрия одолела Сан-Марино 4:0