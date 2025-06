Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов

10 июня в матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов на своем поле победила сборную Мальту со счетом 8:0.

Этот матч стал знаковым для сборной Нидерландов и для Мемфиса Депая, который сделал дубль в матче и сравнялся с Робином ван Перси по количеству голов за национальную сборную. У обоих игроков теперь по 50 забитых мячей. Они являются лучшими бомбардирами сборной Нидерландов за всю историю.

Интересным фактом является то, что и Депаю, и ван Перси, понадобилось одинаковое количество матчей для этого – 102.

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов:

