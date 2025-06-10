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  4. Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов
Чемпионат мира
10 июня 2025, 23:56 |
72
0

Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов

На счету Депая теперь 50 голов за сборную

10 июня 2025, 23:56 |
72
0
Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

10 июня в матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов на своем поле победила сборную Мальту со счетом 8:0.

Этот матч стал знаковым для сборной Нидерландов и для Мемфиса Депая, который сделал дубль в матче и сравнялся с Робином ван Перси по количеству голов за национальную сборную. У обоих игроков теперь по 50 забитых мячей. Они являются лучшими бомбардирами сборной Нидерландов за всю историю.

Интересным фактом является то, что и Депаю, и ван Перси, понадобилось одинаковое количество матчей для этого – 102.

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов:

  • 50 – Робин ван Перси
  • 50 – Мемфис Депай
  • 42 – Клаас-Ян Хунтелаар
  • 40 – Патрик Клюйверт
  • 37 – Арьен Роббен
  • 37 – Деннис Бергкамп
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Андрей Витренко Источник: Opta
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