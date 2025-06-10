В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Польши и Грузии. По Киеву игра начнется в 22:00.

Польша

За 10 игр отбора коллектив набрал 22 очка и занял 2-ю строчку в группе, уступив сборной Германии на 4 очка. Несмотря на это команда все равно получила прямую путевку на турнир, ведь смогла войти в тройку лучших серебряных призеров групп квалификации.

Грузия

Как и Польша, Грузия заняла 2-ю позицию в собственной группе, уступив невероятной сборную Нидерландов, которая не потеряла ни одного очка в матчах квалификации. Однако грузинам пришлось играть в стыковых матчах за выход в финальный этап Евро – команда виборола путевку на турнир в серии пенальти против Хорватии.

Личные встречи

Текущими составами коллективы не встречались еще ни разу, однако в течение истории сыграли в 4 очных матчах. Во всех 4 играх победу одержала сборная Польши.

Интересные факты

В 10-х играх отбора Грузия забила 14 мячей – ни одна команда, которая будет участвовать в турнире, не забивала меньше во время квалификации.

У 5 из 6 последних игр (включая товарищеские) сборная Польши забивала 3 и более голов.

Польша пропускала первой в 7 из последних 9 игр.

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Прогноз Sport.ua Польша U21 Грузия U21 Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку

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