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Евро U21
Польша U21
11.06.2025 22:00 - : -
Грузия U21
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10 июня 2025, 22:39 |
33
0

Польша U-21– Грузия U-21. Анонс и прогноз на матч молодежного Евро

Матч начнется 11 июня в 22:00 по Киеву

10 июня 2025, 22:39 |
33
0
Польша U-21– Грузия U-21. Анонс и прогноз на матч молодежного Евро
Сборная Польши по футболу

В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Польши и Грузии. По Киеву игра начнется в 22:00.

Польша

За 10 игр отбора коллектив набрал 22 очка и занял 2-ю строчку в группе, уступив сборной Германии на 4 очка. Несмотря на это команда все равно получила прямую путевку на турнир, ведь смогла войти в тройку лучших серебряных призеров групп квалификации.

Грузия

Как и Польша, Грузия заняла 2-ю позицию в собственной группе, уступив невероятной сборную Нидерландов, которая не потеряла ни одного очка в матчах квалификации. Однако грузинам пришлось играть в стыковых матчах за выход в финальный этап Евро – команда виборола путевку на турнир в серии пенальти против Хорватии.

Личные встречи

Текущими составами коллективы не встречались еще ни разу, однако в течение истории сыграли в 4 очных матчах. Во всех 4 играх победу одержала сборная Польши.

Интересные факты

  • В 10-х играх отбора Грузия забила 14 мячей – ни одна команда, которая будет участвовать в турнире, не забивала меньше во время квалификации.
  • У 5 из 6 последних игр (включая товарищеские) сборная Польши забивала 3 и более голов.
  • Польша пропускала первой в 7 из последних 9 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Польша U21
11 июня 2025 -
22:00
Грузия U21
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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