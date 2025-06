Барса подпишет игрока своего принцпиального соперника. Романо подтвердил

Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет. Соглашение уже готово к подписанию.

«Сине-гранатовые» выплатят отступные за игрока, это может случиться на следующей неделе.

«Эспаньол» и «Барселона» являются принципиальными соперниками в рамках дерби Каталонии.

В прошедшем сезоне Хоан Гарсия провел 38 матчей на клубном уровне, из которых 8 – сухие, пропустил 51 гол.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА оштрафует «Барслелону» за несоответствие финансового отчета.

🚨🔵🔴 BREAKING: Joan García to Barcelona, here we go! Documents are now in place with Spanish GK.



Release clause to be paid in the next days, could happen next week but all contracts are now ready.



Joan García will sign a five year deal at Barça, all set. pic.twitter.com/celkuAf5vS