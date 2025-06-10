Барса подпишет игрока своего принцпиального соперника. Романо подтвердил

Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет. Соглашение уже готово к подписанию.

«Сине-гранатовые» выплатят отступные за игрока, это может случиться на следующей неделе.

«Эспаньол» и «Барселона» являются принципиальными соперниками в рамках дерби Каталонии.

В прошедшем сезоне Хоан Гарсия провел 38 матчей на клубном уровне, из которых 8 – сухие, пропустил 51 гол.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА оштрафует «Барслелону» за несоответствие финансового отчета.