Барса подпишет игрока своего принцпиального соперника. Романо подтвердил
Хоан Гарсия станет игроком «сине-гранатовых»
Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 23-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет. Соглашение уже готово к подписанию.
«Сине-гранатовые» выплатят отступные за игрока, это может случиться на следующей неделе.
«Эспаньол» и «Барселона» являются принципиальными соперниками в рамках дерби Каталонии.
В прошедшем сезоне Хоан Гарсия провел 38 матчей на клубном уровне, из которых 8 – сухие, пропустил 51 гол.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА оштрафует «Барслелону» за несоответствие финансового отчета.
🚨🔵🔴 BREAKING: Joan García to Barcelona, here we go! Documents are now in place with Spanish GK.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025
Release clause to be paid in the next days, could happen next week but all contracts are now ready.
Joan García will sign a five year deal at Barça, all set. pic.twitter.com/celkuAf5vS
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