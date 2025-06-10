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Испания
10 июня 2025, 19:58 | Обновлено 10 июня 2025, 20:00
1318
0

Барса подпишет игрока своего принцпиального соперника. Романо подтвердил

Хоан Гарсия станет игроком «сине-гранатовых»

10 июня 2025, 19:58 | Обновлено 10 июня 2025, 20:00
1318
0
Барса подпишет игрока своего принцпиального соперника. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет. Соглашение уже готово к подписанию.

«Сине-гранатовые» выплатят отступные за игрока, это может случиться на следующей неделе.

«Эспаньол» и «Барселона» являются принципиальными соперниками в рамках дерби Каталонии.

В прошедшем сезоне Хоан Гарсия провел 38 матчей на клубном уровне, из которых 8 – сухие, пропустил 51 гол.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА оштрафует «Барслелону» за несоответствие финансового отчета.

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Хоан Гарсия Барселона Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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