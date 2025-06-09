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  4. Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 18:40 |
2611
1

Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги

Став Лемкин может продолжить карьеру в MLS

09 июня 2025, 18:40 |
2611
1
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Став Лемкин

22-летний центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин, который текущий сезон проводит в аренде в клубе «Маккаби Тель-Авив», может в скором времени покинуть клуб.

По информации израильского портала One, «Маккаби Тель-Авив» не удалось выкупить игрока у «Шахтера». «Горняки» тоже не рассчитывают на Лемкина. Футболиста рассчитывает купить клуб MLS «Колорадо Репидс».

«Шахтер» требует за израильтянина 1,8 миллиона евро, и «Колорадо Репидс» готов заплатить за него такие деньги.

В этом сезоне Лемкин сыграл 28 матчей и отдал одну результативную передачу.

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Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Маккаби Тель-Авив Колорадо Рэпидс Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Олейник Источник: ONE
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Комментарии 1
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MaximusOne
Цьому так і не дали шанс в Шахті, наврядчи він був гірший за Грама і Бондаря.
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