Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги

22-летний центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин, который текущий сезон проводит в аренде в клубе «Маккаби Тель-Авив», может в скором времени покинуть клуб.

По информации израильского портала One, «Маккаби Тель-Авив» не удалось выкупить игрока у «Шахтера». «Горняки» тоже не рассчитывают на Лемкина. Футболиста рассчитывает купить клуб MLS «Колорадо Репидс».

«Шахтер» требует за израильтянина 1,8 миллиона евро, и «Колорадо Репидс» готов заплатить за него такие деньги.

В этом сезоне Лемкин сыграл 28 матчей и отдал одну результативную передачу.