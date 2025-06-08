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Испания
08 июня 2025, 23:41 | Обновлено 08 июня 2025, 23:47
722
0

ВИДЕО. Фейерверк голов. В плей-офф за выход в Ла Лигу получился триллер

Расинг Сантандер и Мирандес забили по три мяча в ворота соперников

08 июня 2025, 23:41 | Обновлено 08 июня 2025, 23:47
722
0
ВИДЕО. Фейерверк голов. В плей-офф за выход в Ла Лигу получился триллер
ФК Мирандес

В испанской Сегунде проходит плей-офф за путевку в высший дивизион чемпионата Испании.

В первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу «Расинг Сантандер» и «Мирандес» сыграли результативную ничью (3:3).

Гости огорчили соперника двумя голами в первом тайме, отличились Исета и Ринкон Лумбрерас. Иньиго Висенте сократил отставание еще до перерыва (1:2).

Однако после гола Альберто Рейны на 56-й минуте «Мирандес» снова вышел вперед с разницей в два мяча. Но «Расинг» не сдался и отыгрался. Андрес Мартин забил второй мяч, а в компенсированное время хозяевам помог автогол Хулио Алонсо, который и установил окончательный счет.

Ответный матч состоится 12 июня на поле «Мирандеса», и при равном счете именно команда из Бургоса выйдет в финал благодаря более высокой позиции в сезоне.

В другом полуфинале «Овьедо» имеет преимущество после первой игры против «Альмерии» (2:1), ответная встреча пройдет 11 июня.

Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу

Полуфинал, первый матч. 8 июня 2025

Расинг Сантандер – Мирандес – 3:3

Голы: Иньиго Висенте, 40, Мартин, 71, Хулио Алонсо, 90+8 (автогол) – Исета, 31, Ринкон Лумбрерас, 34, Рейна, 56

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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