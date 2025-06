17-летний суперталант станет игроком Реала. Фабрицио Романо подвтердил

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно станет игроком мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 17-летний талант подпишет контракт с испанским клубом сроком на 6 лет. Сумма трансфера составит 45 миллионов долларов.

Последние шаги по трансферу будут сделаны на следующей неделе. «Ривер Плейт» просит «сливочных» разрешения на то, что бы Мастантуоно сыграл на Клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне Мастантуоно провел 19 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

