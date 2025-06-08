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Испания
08 июня 2025, 20:40 | Обновлено 08 июня 2025, 21:18
2139
0

17-летний суперталант станет игроком Реала. Фабрицио Романо подвтердил

Франко Мастантуоно станет игроком «сливочных»

08 июня 2025, 20:40 | Обновлено 08 июня 2025, 21:18
2139
0
17-летний суперталант станет игроком Реала. Фабрицио Романо подвтердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно станет игроком мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 17-летний талант подпишет контракт с испанским клубом сроком на 6 лет. Сумма трансфера составит 45 миллионов долларов.

Последние шаги по трансферу будут сделаны на следующей неделе. «Ривер Плейт» просит «сливочных» разрешения на то, что бы Мастантуоно сыграл на Клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне Мастантуоно провел 19 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит новый контракт одному из голкиперов.

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Реал Мадрид Франко Мастантуоно Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги Ривер Плейт чемпионат Аргентины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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