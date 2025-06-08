Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Казахстан – Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
09.06.2025 17:00 - : -
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 июня 2025, 18:22 | Обновлено 08 июня 2025, 18:43
52
0

Казахстан – Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 июня в 17:00 по Киеву

08 июня 2025, 18:22 | Обновлено 08 июня 2025, 18:43
52
0
Казахстан – Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 июня, состоится игра 3-го тура квалификации на чемпионат мира в Европе между Казахстаном и Северной Македонией. По Киеву игра начнется в 17:00.

Казахстан

После 2-х сыгранных игр команда имеет 3 очка на своем счету и занимает 3-е место в группе, уступая Северной Македонии и Уэльсу. До этого команда провалилась в Лиге наций – 1 очко и 0 забитых голов за 6 игр и, как следствие, вылет из дивизиона В. Полуфинал квалификации на Евро 2024 казахи проиграли грекам со счетом 5:0.

Северная Македония

Команда довольно уверенно начала отбор – победа над Лихтенштейном и по 1 ничейному результату с крепкими Уэльсом и Бельгией позволяют македонцам на данный момент занимать 2-е место в группе. Также коллектив провел отличный сезон в Лиге наций, македонцы одержали 5 побед в 6 играх и прямое повышение в дивизион В.

Личные встречи

Команды встречались между собой только раз – в июне 2021 года в рамках обычной товарищеской игры. Тогда победу со счетом 4:0 одержала Северная Македония.

Интересные факты

  • За последние 10 официальных матчей Казахстан смог победить только раз – в мартовском матче квалификации против Лихтенштейна.
  • Северная Македония последний раз проигрывала в официальном матче еще в 2023 году против Италии в рамках квалификации на Евро.
  • Общий счет в последних 8 играх Казахстана – 18:3 в пользу его соперников.

Возможные стартовые составы

Казахстан: Заруцкий – Алип, Касим, Быстров – Вороговский, Жуков, Тагиберген, Астанов – Самородов, Сатпаев, Чесноков

Северная Македония: Димитриевский – Алиоски, Зайков, Муслиу, Ильевский – Стойчевский, Атанасов – Элмас, Барди, Костадинов – Миовски

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
Казахстан
9 июня 2025 -
17:00
Северная Македония
Тотал больше 2 1.83 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Эстония – Норвегия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Подолье – Колос-2. Прогноз и анонс на переходной матч чемпионата Украины
сборная Казахстана по футболу Казахстан сборная Северной Македонии по футболу чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Футбол | 08 июня 2025, 11:44 0
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой

Специалист поддержал тренера национальной сборной Украины

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 8
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто

Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии
Футбол | 08.06.2025, 16:31
Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии
Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии
Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд
Футбол | 08.06.2025, 18:59
Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд
Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07.06.2025, 19:07
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 122
Футбол
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 4
Бокс
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
07.06.2025, 11:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем