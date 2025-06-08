В понедельник, 9 июня, состоится игра 3-го тура квалификации на чемпионат мира в Европе между Казахстаном и Северной Македонией. По Киеву игра начнется в 17:00.

Казахстан

После 2-х сыгранных игр команда имеет 3 очка на своем счету и занимает 3-е место в группе, уступая Северной Македонии и Уэльсу. До этого команда провалилась в Лиге наций – 1 очко и 0 забитых голов за 6 игр и, как следствие, вылет из дивизиона В. Полуфинал квалификации на Евро 2024 казахи проиграли грекам со счетом 5:0.

Северная Македония

Команда довольно уверенно начала отбор – победа над Лихтенштейном и по 1 ничейному результату с крепкими Уэльсом и Бельгией позволяют македонцам на данный момент занимать 2-е место в группе. Также коллектив провел отличный сезон в Лиге наций, македонцы одержали 5 побед в 6 играх и прямое повышение в дивизион В.

Личные встречи

Команды встречались между собой только раз – в июне 2021 года в рамках обычной товарищеской игры. Тогда победу со счетом 4:0 одержала Северная Македония.

Интересные факты

За последние 10 официальных матчей Казахстан смог победить только раз – в мартовском матче квалификации против Лихтенштейна.

Северная Македония последний раз проигрывала в официальном матче еще в 2023 году против Италии в рамках квалификации на Евро.

Общий счет в последних 8 играх Казахстана – 18:3 в пользу его соперников.

Возможные стартовые составы

Казахстан: Заруцкий – Алип, Касим, Быстров – Вороговский, Жуков, Тагиберген, Астанов – Самородов, Сатпаев, Чесноков

Северная Македония: Димитриевский – Алиоски, Зайков, Муслиу, Ильевский – Стойчевский, Атанасов – Элмас, Барди, Костадинов – Миовски

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua Казахстан Северная Македония Тотал больше 2 1.83 Сделать ставку

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