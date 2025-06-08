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08 июня 2025, 08:05 | Обновлено 08 июня 2025, 09:20
1198
0

Украина уступила Канаде, квалификации ЧМ-2026, Гауфф победила на РГ

Главные новости за 7 июня на Sport.ua

08 июня 2025, 08:05 | Обновлено 08 июня 2025, 09:20
1198
0
Украина уступила Канаде, квалификации ЧМ-2026, Гауфф победила на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 июня.

1А. Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

1В. Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Наставник сборной Украины провел пресс-конференцию после поражения от Канады

1С. Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Несмотря на поражение, Илья Забарный продемонстрировал хорошую игру

2А. Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026
Кейн забил, у Англии третья победа в трех матчах

2В. Без шансов для Луческу и Ко. Румыния снова проиграла в отборе на ЧМ-2026
Австрия одержала убедительную победу со счетом 2:1

2С. Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
По три очка взяли команды Англии, Нидерландов, Австрии и Боснии

3. Ошибка в защите. Украина уступила Франции в 1/4 финала ЧЕ по socca
Сине-желтая команда проиграла четвертьфинальный матч в Кишиневе

4А. Сухая победа. Женская сборная Украины по волейболу разгромила Словению в ЗЕ
Украинки одержали четвертую победу подряд и закрепились в статусе лидера группы

4В. Сборная Украины по волейболу поднялась в мировом рейтинге после побед ЗЕ
Украинки поднялись с 18-го на 15-е место

5А. Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму
Илья может уже летом сменить клуб

5В. Туран назвал Шахтеру главную трансферную цель. Готовится предложение
«Горняки» настроены купить Исмаила Юксека

6. Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

7А. Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф отбора на ЧЕ
Украинская команда провела два матча

7В. Женская сборная Украины 3х3 сыграла первые две игры отбора на ЧЕ
Украинки победили турецкую сборную, но уступили венгеркам

8. ХИТ и SkyUp выиграли первые матчи медальных серий футзальной Экстралиги
В чемпионате Украины по футзалу настало время решающих матчей

9. Вайлд-кард в ЛЧ. Какие клубы заслуживают играть в турнире вопреки правилам?
Блогер Sport.ua размышляет, ради кого стоит частично нарушить спортивный принцип

10. Богдана ГРИЦЫК – о сборной Украины и мечтах в мире волейбола
Волейболистка молодежной Украины дала эксклюзивное интервью Sport.ua

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Александр Сильченко Sport.ua
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