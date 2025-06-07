Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную Украины Ваната и Бражка

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему не вызвал на матчи «сине-желтых» в Канаде молодых футболистов.

«К сожалению, сейчас мы не можем использовать игроков молодежной сборной. Мы желаем им успеха. Считаю, очень важно, чтобы наша молодежная команда поехала на Евро основным составом. Будем внимательно следить. У нас есть еще надежда на тех игроков, которые сейчас есть в молодежной сборной. Почти все завершают свой период в молодежке, и многие из них будут готовы в следующем сезоне играть за первую команду», – сказал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой команды на ближайший матч в Торонто против Канады.