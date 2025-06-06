Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите 6 июня в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
6 июня в 21:30 проходит товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины.
Испания U-21 и Украина U-21 играют в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.
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Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.
Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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