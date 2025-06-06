Ошибка УАФ. Матч Новая Зеландия – Украина начнется не 10 июня в 23:00

7 июня в канадском городе Торонто начнется товарищеский турнир Canadian Shield, участие в котором примут четыре команды – Украина, Новая Зеландия, Канада и Кот-д'Ивуар.

Первый поединок подопечные Сергея Реброва проведут 7 июня против канадской сборной. Вторым соперником «сине-желтых» станет команда Новой Зеландии. Оба поединка состояться на стадионе «BMO Field», который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира.

Накануне стало известно, что Украинская ассоциация футбола ошиблась, так как сообщила, что «сине-желтые» сыграют против Новой Зеландии 10 июня в 23:00 по киевскому времени. На самом деле второй поединок украинской команды начнется на час позже – в полночь с 10 на 11 июня. Эту информацию подтвердил пресс-аташе УАФ.

В турнире будет особенный регламент, который не предусматривает ничьих. Команды получат три балла за победу в основное время, два – за победу в серии пенальти, один – за поражение в серии пенальти и ноль, если проиграют в основное время.