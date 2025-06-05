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Чемпионат Европы
05 июня 2025, 10:21 |
1585
7

ОФИЦИАЛЬНО. Известна заявка сборной Украины для участия на Евро U-21

На турнир поедут 23 футболиста

05 июня 2025, 10:21 |
1585
7
ОФИЦИАЛЬНО. Известна заявка сборной Украины для участия на Евро U-21
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил заявку команды для участия в чемпионате Европы U-21 2025 года.

В список попали 23 футболиста.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания).

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Эдуард Козик («Колос» Ковалевка), Виталий Роман («Рух» Львов), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский (все — «Динамо» Киев), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — «Карпаты» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Александр Яцик («Заря» Луганск), Антон Царенко («Лехия», Польша), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

На групповом этапе Евро-2025 команда сыграет против Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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avk2307
Успіхів на Євро!!!!
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+1
Victor673256ua
Ярмолюк у заявці. Добре, що пошкодження виявилося не важким
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0
turist86
А де Богдан Слюбик?
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0
Gargantua81
а кого отцепили?
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0
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