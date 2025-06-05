ОФИЦИАЛЬНО. Известна заявка сборной Украины для участия на Евро U-21

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил заявку команды для участия в чемпионате Европы U-21 2025 года.

В список попали 23 футболиста.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания).

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Эдуард Козик («Колос» Ковалевка), Виталий Роман («Рух» Львов), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский (все — «Динамо» Киев), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — «Карпаты» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Александр Яцик («Заря» Луганск), Антон Царенко («Лехия», Польша), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

На групповом этапе Евро-2025 команда сыграет против Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).