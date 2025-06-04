Испания U21

6 июня молодежная сборная Украины сыграет контрольный матч против Испании U-21. Игра пройдет в испанском городе Алькоркон, начало в 21:30.

Это будет последний спарринг сборной Украины U-21 перед стартом чемпионата Европы 12 июня. Команда Унаи Мельгосы сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Украина и Испания последний на этот момент раз встречались на минувшем Евро, когда испанцы выиграли 5:1 в полуфинале.

Встречу Испании и Украины покажет сервис Megogo, а также официальный канал УАФ в Youtube.

Испания U-21 – Украина U-21. Начало в 21:30