Испания U21

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Последний матч молодежки перед стартом Евро-2025
6 июня молодежная сборная Украины сыграет контрольный матч против Испании U-21. Игра пройдет в испанском городе Алькоркон, начало в 21:30.
Это будет последний спарринг сборной Украины U-21 перед стартом чемпионата Европы 12 июня. Команда Унаи Мельгосы сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Украина и Испания последний на этот момент раз встречались на минувшем Евро, когда испанцы выиграли 5:1 в полуфинале.
Встречу Испании и Украины покажет сервис Megogo, а также официальный канал УАФ в Youtube.
Испания U-21 – Украина U-21. Начало в 21:30
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