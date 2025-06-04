ФОТО. Звездного нападающего споймали в компании роскошной блондинки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд проводит отпуск в Сен-Тропе после напряжённого сезона.

По данным Daily Mail, его заметили в компании загадочной блондинки, что вызвало волну слухов о личной жизни футболиста.

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Рэшфорд был одет в дорогой наряд: часы Patek Philippe Aquanaut за 296 тысяч фунтов, Rolex за 40 тысяч, одежда от Louis Vuitton и кроссовки Ben & Jerry's x Dunk Low SB стоимостью более 3000 фунтов.

Ранее его связывали с Люсией Лой, блогершей Кортни Колдуэлл и звездой реалити Грейс Джексон, которая опровергла слухи об их романе.