Объявлено имена лучшего игрока и тренера УПЛ в мае
Амбросий Чачуа и Руслан Ротань стали победителями в номинациях
Украинская Премьер-лиги подвела итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока и тренера лиги в мае. Опрос длился с 31 мая по 3 июня включительно.
Среди футболистов победу в номинации одержал полузащитник львовских «Карпат» Амбросий Чачуа, который сыграл четыре матча, оформив три гола и два ассиста. Игрок «Карпат» получил от фанатов 47% голосов. Соперника Чачуа в голосовании были: Факундо Батиста «Полесье», Артем Бондаренко «Шахтер» и Теди Цара «Александрия».
Лучшим тренером УПЛ в мае признан Руслан Ротань, который тренировал «Александрию». Специалист получил 35% голосов и опередил Сергея Шищенко «Оболонь», Александра Максимова «Полесье» и Руслана Костышина «Колос».
Результаты голосования среди игроков:
- Факундо Батиста («Полесье» Житомир) – 29.3%
- Артем Бондаренко («Шахтер» Донецк) – 8.7%
- Амбросий Чачуа («Карпаты» Львов) – 47%
- Теди Цара («Александрия») – 15%
Результаты голосования среди тренеров:
- Сергей Шищенко («Оболонь» Киев) – 11.2%
- Александр Максимов («Полесье» Житомир) – 21.2%
- Руслан Костышин («Колос» Ковалевка) – 32.6%
- Руслан Ротань («Александрия») – 35%
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