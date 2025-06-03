Объявлено имена лучшего игрока и тренера УПЛ в мае

Украинская Премьер-лиги подвела итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока и тренера лиги в мае. Опрос длился с 31 мая по 3 июня включительно.

Среди футболистов победу в номинации одержал полузащитник львовских «Карпат» Амбросий Чачуа, который сыграл четыре матча, оформив три гола и два ассиста. Игрок «Карпат» получил от фанатов 47% голосов. Соперника Чачуа в голосовании были: Факундо Батиста «Полесье», Артем Бондаренко «Шахтер» и Теди Цара «Александрия».

Лучшим тренером УПЛ в мае признан Руслан Ротань, который тренировал «Александрию». Специалист получил 35% голосов и опередил Сергея Шищенко «Оболонь», Александра Максимова «Полесье» и Руслана Костышина «Колос».

Результаты голосования среди игроков:

Факундо Батиста («Полесье» Житомир) – 29.3%

Артем Бондаренко («Шахтер» Донецк) – 8.7%

Амбросий Чачуа («Карпаты» Львов) – 47%

Теди Цара («Александрия») – 15%

Результаты голосования среди тренеров: