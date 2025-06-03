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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 15:51 |
710
0

Объявлено имена лучшего игрока и тренера УПЛ в мае

Амбросий Чачуа и Руслан Ротань стали победителями в номинациях

03 июня 2025, 15:51 |
710
0
Объявлено имена лучшего игрока и тренера УПЛ в мае
УПЛ

Украинская Премьер-лиги подвела итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока и тренера лиги в мае. Опрос длился с 31 мая по 3 июня включительно.

Среди футболистов победу в номинации одержал полузащитник львовских «Карпат» Амбросий Чачуа, который сыграл четыре матча, оформив три гола и два ассиста. Игрок «Карпат» получил от фанатов 47% голосов. Соперника Чачуа в голосовании были: Факундо Батиста «Полесье», Артем Бондаренко «Шахтер» и Теди Цара «Александрия».

Лучшим тренером УПЛ в мае признан Руслан Ротань, который тренировал «Александрию». Специалист получил 35% голосов и опередил Сергея Шищенко «Оболонь», Александра Максимова «Полесье» и Руслана Костышина «Колос».

Результаты голосования среди игроков:

  • Факундо Батиста («Полесье» Житомир) – 29.3%
  • Артем Бондаренко («Шахтер» Донецк) – 8.7%
  • Амбросий Чачуа («Карпаты» Львов) – 47%
  • Теди Цара («Александрия») – 15%

Результаты голосования среди тренеров:

  • Сергей Шищенко («Оболонь» Киев) – 11.2%
  • Александр Максимов («Полесье» Житомир) – 21.2%
  • Руслан Костышин («Колос» Ковалевка) – 32.6%
  • Руслан Ротань («Александрия») – 35%

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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